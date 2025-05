Efteling

De Prinses op de Erwt is de eerste Efteling-prinses met een donkere huidskleur

De Efteling heeft een multiculturele prinses. In het Sprookjesbos is vanaf woensdag het nieuwe sprookje De Prinses op de Erwt te bewonderen. Het hoofdpersonage, prinses Adinda, blijkt Indiase roots te hebben. Daarmee beschikt de Efteling voor het eerst over een prinses met een donkere huidskleur. Let op: dit artikel bevat spoilers.

Voorgangers als Sneeuwwitje, Doornroosje, Assepoester en de Kleine Zeemeermin hebben een lichte huidskleur. 73 jaar na de opening van het Sprookjesbos kiest men voor meer culturele diversiteit op prinsessengebied.

De Efteling is al langer bezig om ervoor te zorgen dat niet alleen witte mensen zich kunnen identificeren met de personages in het park. Zo wonen in Droomvlucht sinds 2023 enkele donkere elfjes. "In de jaren hiervoor heeft dit onbewust nooit een plek gekregen in de verhalen die we willen vertellen", zei een voorlichter daar eerder al over.



Onbewust

"Toen werd er anders naar de wereld gekeken dan nu. We willen er in de toekomt naar streven dat dit onbewust wél wordt meegenomen in ontwerp en realisatie van nieuwe producten." Dat is dus gebeurd bij De Prinses op de Erwt,



Adinda probeert in de Efteling te slapen op een stapel van acht matrassen, al zijn het er volgens het verhaal twintig. Ze doet echter geen oog dicht omdat er een erwt onder het onderste matras verstopt is. Daarmee toont ze aan dat ze erg fijngevoelig is - en dus wel koninklijk bloed moet hebben.



Oosterse verhalen

De link met India is niet onlogisch, omdat de Deense schrijver Hans Christian Andersen zich hoogstwaarschijnlijk liet inspireren door oudere oosterse verhalen over vrouwelijke overgevoeligheid en het testen van bedden. Zijn vader las hem regelmatig voor uit oriëntaalse boeken.



In de oosterse literatuur komen verschillende verhalen voor over een overgevoelige huid als teken van hoge komaf. Een voorbeeld is een verhaal over een dochter van een Arabische koning die zo gevoelig is dat een mirteblad onder haar matrassen haar huid tot op het bot verwondt.



Artistieke keuze

"Ik heb me laten inspireren door een versie waarin de prinses uit India kwam", meldt ontwerper Sander de Bruijn aan Looopings. "Daarop ben ik gaan voortborduren." Een woordvoerder vult aan dat de stijl dus "heel passend" is. "Het betrof hier een artistieke keuze."