Bobbejaanland

Groot feest in Bobbejaanland komend weekend: 100 jaar Bobbejaan Schoepen

Bobbejaanland viert komend weekend een groot feest ter gelegenheid van de 100e verjaardag van oprichter Bobbejaanland Schoepen. Het Vlaamse pretpark staat op zondag 18 mei uitgebreid stil bij de geboortedag van de cowboyzanger. Men belooft een "groots eerbetoon".

Onder de noemer Bobbejaan 100 worden bezoekers ondergedompeld in de muziek en nalatenschap van Schoepen. Ze kunnen onder meer rekenen op liveoptredens, wedstrijden en fotomomenten. Op het entreeplein - straks het Bobbejaan Schoepenplein - wordt 's ochtends om 10.00 uur een hommage onthuld.

Alle belevingen zijn "een knipoog naar het werk van Bobbejaan". Na sluitingstijd staat in het grote Bobbejaanland-theater de muzikale show Bobbejaan 100 XL op het programma, waarin artiesten de grootste Bobbejaan-hits ten gehore brengen. Daar moeten aparte tickets voor gekocht worden.



Café Zonder Bier

Bobbejaan Schoepen, geboren in 1925 en overleden in 2010, was een Belgische zanger, gitarist en ondernemer. Hij verwierf in de jaren vijftig en zestig bekendheid met nummers als Café Zonder Bier, De Lichtjes van de Schelde, Rosse Marie, Marianne en Violetta.



In 1961 richtte hij in Lichtaart zijn eigen pretpark op, aanvankelijk als locatie voor zijn eigen optredens. De bestemming - in 2004 overgenomen door de Spaanse groep Parques Reunidos - groeide uit tot één van de populairste attractieparken van België.