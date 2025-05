Kermis

Gondel van Britse kermisattractie crasht tijdens de rit

Op een Britse kermis hebben drie kinderen de schrik van hun leven gehad toen een karretje crashte. De kermisbezoekers zaten in een attractie van het type waltzer, een carrousel met draaiende bakjes op een golvende baan. In een filmpje is te zien hoe één van de gondels afbreekt en van de baan vliegt.

Op dat moment draaide de molen op volle toeren. De gondel botste tegen een ander karretje en kwam vervolgens tot stilstand tegen een geluidsbox. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden: de drie inzittenden van 7, 12 en 13 jaar oud kwamen er heelhuids vanaf.

Het ongeluk vond afgelopen zaterdag plaats tijdens het Galactic Carnival Edinburgh in Schotland. Vader Kevin McNulty schrijft op Facebook dat hij van geluk mag spreken: als de geluidsbox er niet had gestaan, was het voorval waarschijnlijk slechter afgelopen.



Voortijdig

De man meldt ook dat het management totaal niet geïnteresseerd was in de toestand van de kinderen. Inmiddels heeft de organisatie van het evenement excuses aangeboden voor de gang van zaken. De kermis zou eigenlijk tot en met zondag 25 mei duren, maar vanwege het ongeval heeft men de stekker er voortijdig uit getrokken.