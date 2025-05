Alton Towers Resort

Engels pretpark geeft vip-tours achter de schermen van draaiend huis: 83 euro per persoon

Voor 70 pond per persoon - ongeveer 83 euro - krijgen bezoekers van een Engels pretpark een bijzonder kijkje achter de schermen. Alton Towers laat fans na sluitingstijd rondneuzen in de iconische attractie Hex: The Legend of the Towers, een draaiend huis. Het attractietype is vergelijkbaar met bijvoorbeeld Villa Volta in de Efteling en Merlin's Magic Castle in Walibi Holland.

Alton Towers biedt al langer vip-tours aan bij achtbanen. Vanaf dit jaar is het ook mogelijk om een rondleiding te krijgen bij de griezelige attractie Hex. Videomaker Shawn Sanbrooke van YouTube-kanaal Theme Park Worldwide laat in een 23 minuten durende reportage zien wat je van de beleving kunt verwachten.

Hex, geopend in 2000, bevindt zich bij de ruïnes van The Towers, een historisch bouwwerk uit de vroege negentiende eeuw waar het park naar vernoemd is. De wachtrij en de voorshows spelen zich af in een authentiek gedeelte van het oude gebouw. Voor de hoofdshow - een madhouse van de Nederlandse fabrikant Vekoma - is een aparte loods neergezet.



Vastgeketend

Het verhaal, gebaseerd op een oude legende, gaat over een vloek rond een adellijke familie: elke keer dat van een oude eikenboom een tak valt, zal een familielid sterven. Daarom werden alle takken van de boom lang geleden vastgeketend. In de hoofdshow van Hex treffen bezoekers zo'n tak aan, bewaard door de graaf voor onderzoek.



Deelnemers van de nieuwe vip-tour mogen alles filmen en fotograferen, behalve de controlekamer en praatjes van het personeel. Hoogtepunt is het bekijken van de buitenkant van de zogeheten trommel: de draaiende kamer. Bij de prijs is ook een parkeerplek, een speciale pin en een eenmalige voorrangspas voor een ritje in Hex inbegrepen.