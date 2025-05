Belantis

Walibi-groep installeert nieuwe directeur in overgenomen Duits pretpark

Walibi-parkengroep Compagnie des Alpes zet een nieuwe directeur neer in het Duitse attractiepark Belantis. Dat park werd onlangs overgenomen door de groep, nadat de bestemming de afgelopen jaren eigendom was van Parques Reunidos, de club van onder meer Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park.

De nieuwe Franse eigenaar maakte er bij de aankondiging al geen geheim van dat er de komende tijd veel moet gebeuren: na jaren van stilstand wil men flink investeren om het bezoekersaantal te verhogen. Het betekent ook dat algemeen directeur Bazil El Atassi na zeven jaar afscheid heeft genomen.

Voortaan wordt Belantis geleid door de Belg Filip De Witte, die veel pretparkervaring heeft. Sinds 1993 vervulde hij managementfuncties bij verschillende andere parken van Compagnie des Alpes, waaronder Bellewaerde Park, Parc Astérix en Walibi Sud-Ouest, tegenwoordig Walygator Sud-Ouest.



Waterbaan

Na jarenlang projectmanager te zijn geweest op het hoofdkantoor van de groep, was hij de afgelopen jaren algemeen directeur van Familypark in Oostenrijk. Onder zijn leiding openden daar verschillende nieuwe attracties, waaronder een grote waterbaan. Nu maakt De Witte dus de overstap naar Belantis in Duitsland.