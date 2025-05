Sprookjesbos Valkenburg

Sprookjesbos Valkenburg lijkt allesbehalve klaar voor een heropening

Er moet nog veel gebeuren voordat het Limburgse pretpark Sprookjesbos Valkenburg de poorten weer kan openen. Dat blijkt uit beelden van nieuwsgierige buurtbewoners die recentelijk op eigen houtje het terrein hebben verkend. Het management van het attractiepark had beloofd dat bezoekers vanaf het voorjaar weer welkom zouden zijn.

Eerder werd de heropening van het Sprookjesbos meermaals uitgesteld. Het park ontving voor het laatst bezoekers in november 2023. Een maand later werd bekend dat de bestemming failliet was. Er volgde een doorstart, waarbij de eigenaar van de grond ook de exploitatie op zich nam. Tot nu toe is het echter verdacht stil.

De laatste update dateert van Kerstmis 2024. Toen verscheen een videoboodschap van een Limburgse Roodkapje. "Ja, deze keer weet ik echt zeker dat we in het voorjaar van 2025 opengaan", beloofde ze. Men heeft nog heel even de tijd: de astronomische lente op het noordelijk halfrond eindigt op zaterdag 21 juni.



Deadline

Het heeft er echter alle schijn van dat ook deze deadline niet gehaald zal worden. Op foto- en videobeelden is te zien dat sommige taferelen nog altijd in slechte staat zijn. Bovendien ontbreekt er een horecavergunning. Die werd in mei vorig jaar aangevraagd, maar het verzoek was volgens de gemeente niet compleet.



Ondanks meerdere herinneringen liet het Sprookjesbos vervolgens niets meer weten, waardoor de aanvraag niet meer wordt behandeld. De gemeente zegt inmiddels al een half jaar niets meer van het park gehoord te hebben. Eerder beweerde de eigenaar juist dat de benodigde vergunningen "bijna afgerond" waren.