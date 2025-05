Plopsa Coo Ardennes

Foto's: drie nieuwe attracties in aanbouw bij Plopsa

In het Belgische pretpark Plopsa Coo wordt gebouwd aan drie nieuwe attracties. Komende zomer opent een themagebied dat in het teken staat van Studio 100-figuurtje Maya de Bij. Een reuzenschommel, een draaiend schommelschip en een vrijevaltoren staan al volledig overeind.

In de schommel - een 12 meter hoge wild swing van fabrikant ART Engineering - zitten bovendien testpoppen. De attractie gaat Bourdon Balançoire heten, of Schommelhommel in het Nederlands. Voor het schommelschip van leverancier Zierer, vormgegeven als een enorme boomstronk, koos men de term L'Arbre Dansant: De Swingboom.

Daarnaast is de vrijevaltoren La Tour de Chute geïnstalleerd, eveneens afkomstig van Zierer. De Nederlandse vertaling luidt De Valtoren. Verder zal een bestaande carrousel naar het Maya-gedeelte verplaatst worden: Le Vol des Papillons, oftewel De Vlindervlucht.



Bijenkorf

Foto's laten zien dat ook de eerste thema-elementen gearriveerd zijn, waaronder muren vormgegeven als een bijenkorf. Verder zijn er al paden, hekken en bomen zichtbaar. De opening moet plaatsvinden op zaterdag 5 juli. Op die dag krijgt het park een andere naam: Plopsaland Ardennes.