Walibi Holland

Vechtpartij op parkeerplaats Walibi: twee gezinnen met elkaar op de vuist

Op de parkeerplaats van Walibi Holland is afgelopen weekend gevochten. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan Looopings. Er ontstond een woordenwisseling tussen twee gezinnen. Dat mondde uit in een handgemeen.

De aanleiding van het voorval is niet duidelijk. "Het ging om een conflict tussen twee gezinnen waarbij gevochten is", aldus de voorlichter. Beveiligers van Walibi hebben de politie ingeschakeld.

De personen zijn uit elkaar gehaald. In overleg met de beveiliging is er uiteindelijk voor gekozen om niemand aan te houden. Wel kreeg één van de gezinnen een parkverbod. Walibi was zaterdag open van 10.00 tot 18.00 uur.