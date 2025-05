Efteling

Dit is de songtekst van het nieuwe Efteling-sprookje De Prinses op de Erwt

Het verhaal van het nieuwe Efteling-sprookje De Prinses op de Erwt wordt niet gesproken, maar gezongen. Daarvoor is de Vlaamse zangeres Geike Arnaert gevraagd. Zij zingt op een deuntje van Efteling-huiscomponist René Merkelbach. Looopings kan als eerste de volledige tekst van het nummer publiceren.

De compositie begint als volgt: "Een prins zocht de ware, een echte prinses. Bereisde de wereld, maar leerde z'n les. Het lot van de liefde verloochent zich niet. Bedroefd ging hij huiswaarts, een hart vol verdriet. Storm sloeg de gevels, paleis voelde kil. De prins was wanhopig, zo eenzaam en stil."

Op dat moment verschijnt het hoofdpersonage ten tonele. "Plots hoorde hij: op de poort werd gebonsd. Daar trof hij een meisje, doorweekt en verslonst. Gegrepen door liefde, verloor hij de moed. Was deze logee wel van koninklijk bloed? Een erwt werd verstopt, onder twintig matrassen. Zou zij dit 's nachts merken, zou zij hem verrassen?"



Finale

Het volgende gedeelte wordt gesproken door Arnaert. "De volgende ochtend zei de prinses: mijn hemel, wat lag er toch in mijn bed? Ik heb geen oog dicht gedaan! Ik heb op iets vreselijk hards gelegen. En de prins dacht..."



De finale bestaat weer uit gezang. "Zoals je bent, is hoe ik je zie. Geen mantel of kroon, geen symfonie. 't Is je zachte blik, je oprechte stem. Jouw goedheid van binnen maakt jou wie je bent."



Aquanura

De melodie van het lied kwam eerder al voor in Aquanura-show Efteling Symphonica. Het sprookje opent op woensdag. Vandaag en morgen mogen abonnees alvast komen kijken.



Zangeres Arnaert (1979) is vooral bekend van de Bløf-hit Zoutelande én de band Hooverphonic, waarmee ze in 1997 op 17-jarige leeftijd begon. Ze scoorde hits als Mad About You, Jackie Cane en Sometimes. In 2008 richtte ze zich op haar solocarrière, maar enkele jaren geleden keerde ze terug naar de band om België te vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival.