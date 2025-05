Kermis

Attractiebouwer gooit kermisexploitant voor de bus in keihard statement: 'Ernstig probleem'

De bekende attractiebouwer Technical Park laat voor het eerst van zich horen na een ongeluk met een attractie. Eind vorige maakte raakte een meisje gewond toen ze in Hilversum een val maakte uit de thrillride Energizer, gebouwd door de Italiaanse firma. In een ondubbelzinnig statement op social media geeft het bedrijf de exploitant van de attractie de schuld.

De Energizer bestaat uit een 17,5 meter hoge draaiende arm met aan het uiteinde een draaiende rad. Daar hangen zes kantelende gondels aan met elk vijf zitplaatsen. Per rit is er plek voor dertig passagiers. Het 14-jarige slachtoffer liep verwondingen op toen met een harde klap op de vloer van de attractie terechtkwam.

Technical Park voelt zich naar eigen zeggen genoodzaakt om te benadrukken dat de Energizer, een kermisattractie van het type pegasus, meer dan 25 jaar geleden is geproduceerd en sindsdien meerdere keren van eigenaar wisselde. "Zónder dat er ook maar één pagina van het logboek met de oorspronkelijke fabrikant is gedeeld. En zónder dat er ook maar één verzoek om inspectie of onderhoud is ingediend."



Gekwalificeerde specialisten

De bouwer heeft daardoor geen inzicht meer in de huidige staat van de machine. Het is niet voor het eerst dat oude attracties gebreken vertonen vanwege problemen met onderhoud, meldt Technical Park. "Veiligheid vereist constant waakzaamheid van de exploitanten, om ervoor te zorgen dat alles in topconditie blijft. Relevant onderhoud moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde specialisten en mag niet worden overgeslagen."



Dat gaat regelmatig fout, constateert het bedrijf. "Te vaak wordt de cosmetische revisie van een attractie, die de eigenaar zelf uitvoert, misleidend gepresenteerd als een volledige revisie, of zelfs als een complete herbouw en upgrade naar de huidige normen." De Italianen spreken over "een ernstig probleem dat de verantwoordingsplicht en de veiligheid in de amusementsindustrie ondermijnt".



Diep bedroefd

Met andere woorden: als een exploitant zonder tussenkomst van de fabrikant aan een attractie gaat sleutelen, kan Technical Park de veiligheid niet meer garanderen. "Dat gezegd hebbende, zijn we diep bedroefd door het incident. Onze gedachten zijn bij het gewonde meisje en we betuigen ons oprechte medeleven en steun aan haar en haar dierbaren, met onze oprechte wensen voor een spoedig en volledig herstel."



Men belooft samen te werken met de autoriteiten om de omstandigheden van het ongeluk helder te krijgen. Na het incident moest de Energizer aanvankelijk blijven staan in Hilversum voor onderzoek. Inmiddels is het gevaarte afgebroken. Het is nu wachten op de uitkomsten. De attractie zal ook opnieuw gekeurd moeten worden.