Karls Erlebnis-Dorf Loxstedt

Nieuw pretpark geopend in Duitsland: gratis toegang en poepthema

In Duitsland is deze week een volledig nieuw attractiepark opengegaan. Pretparkketen Karls Erlebnis-Dorf opende een zevende locatie in de buurt van havenstad Bremerhaven, onderdeel van de Noord-Duitse deelstaat Nedersaksen: Karls Erlebnis-Dorf Loxstedt. Eén van de hoogtepunten is een themagebied dat in het teken staat van poep en plas.

Onder de noemer PipiKakaLand kunnen bezoekers verschillende attracties ontdekken die draaien om menselijke ontlasting. Een voorbeeld is de Klo-Rutsche: een megaglijbaan aangekleed met wc-rollen. Even verderop staat een enorme houten toiletpot met een glijbaan erin.

Bijzonder is dat de toegang in principe gratis is: alle bezoekers mogen kosteloos naar binnen. Veel speelplekken zijn vrij toegankelijk. Voor bepaalde attracties en activiteiten moet bijbetaald worden. Een dagkaart kost 15 euro aan de kassa of 12 euro via de Karls-app. Verder zijn er jaarabonnementen voor 39,90 euro.



Aardbeienachtbaan

Karls staat bekend om kleinschalige familieparken die draaien om het boerderijleven en streekproducten. Dat is in Loxstedt niet anders. Karls-klassiekers als een aardbeienachtbaan en een trekkerbaan hebben hier wederom een plekje gekregen. Verder is er een overdekt gedeelte met horeca en attracties.







Moederbedrijf Karls Tourismus exploiteert op dit moment zeven Duitse avonturenparken. Naast het nieuwe park in Loxstedt gaat het om locaties in Döbeln, Elstal, Koserow, Rövershagen, Warnsdorf en Zirkow.



Oberhausen

Volgend jaar moet het gesloten pretpark Fränkisches Wunderland in Plech heropenen als een Karls-locatie. Verder zijn er al jaren plannen voor Karls Erlebnis-Dorf Oberhausen, bij het bekende winkelcentrum Westfield Centro. De werkzaamheden zijn daar inmiddels in een vergevorderd stadium.