Spreepark

Reuzenrad in Berlijn wordt na 23 jaar stilstand weer tot leven gewekt

De renovatie van een 45 meter hoog reuzenrad in de Duitse hoofdstad Berlijn is in volle gang. Het rad uit 1989 was onderdeel van het pretpark Spreepark, dat in 2002 failliet ging. De afgelopen decennia is de attractie aan haar lot overgelaten. Op dit moment wordt de constructie opgeknapt.

Daarbij hoort ook een nieuwe fundering, met palen die tot 18 meter de grond in gaan. "Ze vangen de enorme krachten op die ontstaan tijdens de werking van het reuzenrad, een statisch noodzakelijke maatregel om het draagvermogen op lange termijn te garanderen", meldt de gemeente.

Het stalen gevaarte is begin 2021 ontmanteld. In een speciale werkplaats in Polen worden de oude onderdelen één voor één vernieuwd. Meer dan een derde van de circa driehonderd originele onderdelen is al gezandstraald, geïnspecteerd, gerepareerd en opnieuw gecoat. In totaal gebruikt men zo'n 90 ton staal.



Dutch Wheels

In het derde kwartaal van 2025 start het monteren van de vier steunpilaren en de vernieuwde spaken. Nieuwe componenten, waaronder de aandrijving, het besturingssysteem en de gondels, komen van het gespecialiseerde Nederlandse bedrijf Dutch Wheels.



De onderhoudsklus, gefinancierd met behulp van subsidies, is goedkoper dan het aanschaffen van een volledig nieuw reuzenrad, weet de gemeente. Het scheelt bovendien bijna 780 ton CO2 ten opzichte van nieuwbouw. Concepten laten zien hoe de attractie uiteindelijk moet gaan ogen.



Amfitheater

Aanvankelijk werd gemikt op een oplevering in 2024, maar dat is niet gelukt. Nu hoopt men dat het rad eind 2026 weer draait, zodat de officiële opening in het voorjaar van 2027 kan plaatsvinden. Spreepark moet getransformeerd worden tot een cultuurpark, met onder meer een amfitheater, een evenementenruimte en een vergadercentrum.