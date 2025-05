Efteling

Prachtig lenteweer, maar nog steeds geen water in waterspeeltuin Efteling: dit is de reden

Efteling-bezoekers kunnen voorlopig niet met water spelen in waterspeeltuin Archipel. Het speelgebied staat al het hele jaar droog, ondanks dat de temperaturen de afgelopen weken zeer geschikt waren voor waterpret. De reden: er gelden in Nederland tegenwoordig nieuwe regels voor waterkwaliteit.

Buitenbaden moeten nu aan dezelfde kwaliteitsnormen voldoen als binnenbaden. Daarbij hoort onder meer een geschikte waterbehandelingsinstallatie. Ook moet de waterkwaliteit regelmatig gecontroleerd worden. Die veranderingen hebben dus ook gevolgen voor de Efteling.

Vorig jaar werd Archipel eind maart alweer gevuld met water. Nu is er half mei nog steeds geen druppel water te bekennen in het oosterse gebied. De Efteling laat in een reactie weten dat de huidige installatie aangepast wordt. "Zodat we kunnen zorgen dat de waterkwaliteit voldoet aan de nieuwe norm."



Hoogseizoen

Men weet nog niet zeker wanneer het water terugkeert naar Archipel. "Maar we hopen dit vóór het hoogseizoen gereed te hebben", aldus de voorlichter. Het zomerseizoen, met uitgebreide openingstijden en extra entertainment, start officieel op vrijdag 4 juli.



Archipel, onderdeel van themadeel de Wereld van Sindbad, opende in 2022 als de opvolger van het Avonturen Doolhof. De naam verwijst naar een groep bij elkaar gelegen eilanden. Er liggen plannen op tafel voor een tweede bouwfase, met een uitbreiding van de waterspeelplaats.