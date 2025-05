Pretpark de Valkenier

Video: dit zijn de overblijfselen van het Limburgse attractiepark de Valkenier

Wat is er anno 2025 nog over van Pretpark de Valkenier in Limburg? Komende zomer is het vier jaar geleden dat het attractiepark in Valkenburg de poorten definitief sloot. Vandaag de dag ligt het terrein er verlaten bij: er zijn nog geen ontwikkelingen te bespeuren.

Dat blijkt uit foto- en videobeelden van nieuwsgierige fans. Zij ontdekten bij een wandeling nog enkele overblijfselen van het voormalige familiepark, tussen de lege vlaktes waar onkruid vrij spel heeft. Zo prijkt de naam van het park nog op het oude ingangsgebouw.

"Seizoenspas wordt bij oneigenlijk gebruik/fraude direct ingenomen!", valt daar ook te lezen. Alle mechanische attracties zijn verwijderd, maar vaste bouwwerken staan nog overeind. Een voorbeeld daarvan is de façade van het Spookkasteel, een darkride.



Kabouter Speelland

De baan en de decoraties werden weggehaald. De vorm van het oorspronkelijke parcours is nog wel zichtbaar op de vloer. Het exterieur van binnenspeeltuin Kabouter Speelland verkeert in slechte staat. Even verderop ligt een kapot clownshoofd.



De Valkenier ging in 2021 plotsklaps dicht naar aanleiding van overstromingen in Valkenburg. De natuurramp zorgde voor veel schade aan de attracties en installaties. Op dat moment lagen er al plannen op tafel om het park te transformeren tot een woonwijk. Dat is nog steeds de bedoeling. Meerdere oude attracties zijn verkocht. Zo nam de Waarbeek in Hengelo er vier over.