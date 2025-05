Disneyland Paris

Schattenjacht in Disneyland Paris: bezoekers op zoek naar goudklompjes

Disneyland Paris laat bezoekers speuren naar goudklompjes. In parkdeel Frontierland is momenteel weinig te doen door de sluiting van mijntrein Big Thunder Mountain en rondvaart Thunder Mesa Riverboat Landing. Om het publiek toch bezig te houden, werd een schattenjacht opgezet.

Volgens het verhaal hebben bandieten hun buit verstopt op verschillende plaatsen in cowboydorpje Thunder Mesa. In totaal zijn er tien stukken goud te vinden. Medewerkers delen flyers uit waarop deelnemers de locaties kunnen opschrijven.

De beleving wordt ook gepromoot op bouwschuttingen in het gebied. Sommige goudklompjes zijn lastig te vinden. Ze werden onder meer verborgen in een kist, op een plank, in raamopeningen en zelfs onder een standbeeld in de voortuin van spookhuis Phantom Manor.



Verrassing

Wie alle plekken in het vizier heeft, kan zich wenden tot een personeelslid van souvenirwinkel Thunder Mesa Mercantile Building. Daar volgt een kleine verrassing: een gratis rondje schieten in Rustler Roundup Shootin' Gallery.