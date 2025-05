Walibi Belgium

Walibi Belgium blijft drie zaterdagen op rij gesloten voor reguliere bezoekers

Walibi Belgium kiest ervoor om reguliere bezoekers drie zaterdagen op rij te weigeren. Het Waalse pretpark huisvest de komende weken regelmatig een besloten evenement: bedrijven hebben Walibi volledig afgehuurd. Daarom zijn daggasten niet welkom op zaterdag 17, zaterdag 24 en zaterdag 31 mei.

Ook één vrijdag is geblokkeerd in de kalender, namelijk 30 mei. Daarnaast verwacht men veel drukte op zondag 18 mei. "We nodigen u uit om uw bezoek opnieuw te plannen", staat in een mededeling op de homepage van het park.

Het gebeurt vaker dat pretparken de poorten sluiten vanwege bedrijfsevenementen, zeker in België, maar vaak beperken die momenten zich tot het rustige laagseizoen. Walibi kiest ervoor om het grote publiek buiten de deur te houden in drukke weekenden in mei. Ook de hoeveelheid - vijf dagen in drie weken - is uitzonderlijk.



Waterparadijs

Walibi suggereert om op zaterdag 17, zondag 18, zaterdag 24, vrijdag 30 en zaterdag 31 mei een bezoek te brengen aan het overdekte waterparadijs Aqualibi, dat dan wel toegankelijk blijft. Het zwembad gaat 30 mei open van 10.00 tot 22.00 uur. Op de andere dagen zijn badgasten welkom van 10.00 tot 20.00 uur.



Deze week is er nog een tegenvaller voor bezoekers die langskomen op donderdag 15 mei. Vanwege de officiële openingsceremonie voor genodigden, die na sluitingstijd begint, sluit het nieuwe themagebied Dock World al om 12.00 uur. Daar bevinden zich attracties als Mecalodon, Turbine en Flash Back.