Efteling

Foto's: nieuw Efteling-sprookje De Prinses op de Erwt klaar voor de opening

De Efteling is klaar voor de opening van het nieuwe sprookje De Prinses op de Erwt. Op maandag en dinsdag kunnen abonnementhouders een kijkje komen nemen, vanaf woensdag is het tafereel zichtbaar voor alle bezoekers. De afgelopen dagen werden de puntjes op de i gezet. Zo verscheen er een interactieve lantaarn én een opvallend beeldje van een lakei.

Het figuurtje sjouwt met koffers en tassen. Ontwerper Sander de Bruijn noemt hem Valet de Chambre, oftewel: de kamerdienaar, een bediende van aan het hof. Voor de vormgeving was Patrick van den Nieuwenhuizen verantwoordelijk. Het decoreren gebeurde door Charlotte Claasen.

De prinses uit het verhaal probeert de slaap te vatten in een gebouwtje dat dient als een dependance van het aangrenzende Efteling Grand Hotel. Op dit moment zijn de ramen nog afgeplakt. Aan de voorzijde staat een kistje met een lantaarn erop. Een gouden sleutel verraadt dat het sprookje een interactief element zal bevatten.



Sprookjesboek

Er klinkt straks een gezongen vertelling van de Vlaamse zangeres Geike Arnaert. Een windvaan bestaat uit een geblokte vlag en een hert met een groot gewei. Even verderop werd een sprookjesboek neergezet. Daarin lezen passanten een samenvatting van het verhaal in het Nederlands, Engels, Duits of Frans.



Later dit jaar kunnen hotelgasten gebruikmaken van een speciale toegangspoort richting het Grand Hotel. Op twee stenen zuilen verschenen ornamenten van lelies en een plaquette met de goudkleurige letters EGH, de afkorting van Efteling Grand Hotel.