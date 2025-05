Eindhoven Zoo

Ontsnapte lynx nog steeds niet gevonden: dierentuin zet vangkooien neer

Medewerkers van Eindhoven Zoo zijn nog steeds met man en macht op zoek naar een ontsnapte lynx. Het jonge dier ontdekte afgelopen dinsdag een gat in zijn verblijf. Sindsdien loopt het roofdier vrij rond, bevestigt een woordvoerster van moederbedrijf Libéma aan Looopings.

Vermoedelijk werd de aandacht van het dier dinsdag getrokken door een duif, aan de andere kant van het hek. Hij heeft zich toen door het gaas heen gewerkt. Af en toe komen meldingen binnen van mensen die de lynx gezien hebben in de omgeving van het Brabantse dierenpark.

Tot nu toe heeft de zoektocht dus niets concreets opgeleverd. "We vermoeden dat hij nog in de omgeving van het park is", zegt de voorlichtster. "We gaan extra vangkooien neerzetten op eigen terrein, om zo hopelijk de kans te vergroten dat we hem vangen."



Ongevaarlijk

Eindhoven Zoo gaf eerder al aan dat de lynx, die nog geen 1 jaar oud is, geen risico vormt voor de mens. "Ze zijn heel schuw en ongevaarlijk voor mensen", zei men over de diersoort. Wandelaars en buurtbewoners hoeven dus niet te vrezen.