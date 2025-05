AquaZoo Leeuwarden

Provincie Friesland nagelt dierentuin aan de schandpaal: 'Weinig deskundigheid en expertise'

De provincie Friesland uit felle kritiek op de manier waarop een Friese dierentuin is omgegaan met ontsnapte dieren. AquaZoo Leeuwarden raakte in maart vorig jaar elf wasberen kwijt. Twee maanden later wisten nog eens twee wasberen te ontsnappen. In twee brieven beschuldigt de provincie het park van illegale handelingen, gebrekkige communicatie en een verkeerde aanpak.

AquaZoo Leeuwarden is onderdeel van recreatiegroep Libéma, net als onder meer Safaripark Beekse Bergen, waar in 2023 een hyena ontsnapte, ZooParc Overloon, waar vorig jaar een brazzameerkat ontsnapte, en Eindhoven Zoo, waar momenteel nog gezocht wordt naar een ontsnapte lynx.

De brieven van de provincie kwamen boven tafel dankzij een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). In het document wordt hard uitgehaald naar het management van AquaZoo, omdat men ontevreden is over de samenwerking met de dierentuin en er zorgen zijn over ecologische schade die de nog loslopende dieren kunnen aanrichten.



Ontstemd en verbaasd

De provincie stelt onder meer dat AquaZoo slecht was voorbereid en illegaal vangkooien heeft geplaatst. "Dit is een overtreding waarop strafrechtelijk en bestuursrechtelijk handhaving kan plaatsvinden", zo valt er te lezen. Ook zou blijken "dat de quarantainevoorzieningen onvoldoende op orde zijn". Daarnaast is de provincie "ontstemd en verbaasd" omdat de tweede ontsnapping nooit is gemeld.



De brief aan het dierenpark bevat nóg een sneer. "Op uw website staat de visie en missie van uw organisatie vermeld. Daarin geeft u aan dat u zich actief inzet voor natuurbehoud, onder andere voor dieren in hun natuurlijke leefomgeving. Op basis van meerdere wasbeerontsnappingen in en nabij kwetsbare weidevogelkans- en beschermde Natura 2000-gebieden constateren wij dat deze inzet rond eigen terrein nog

veel beter kan."



Niet competent

In een brief aan het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur gaat de provincie een stap verder, door te suggereren dat het AquaZoo-management niet competent is. Het zou zijn opgevallen "dat AquaZoo weinig deskundigheid en expertise bezit".



Het gaat dan onder meer om het plaatsen van vangmiddelen, met verkeerde vangsystemen en een verkeerde locatie, verblijven die "kennelijk niet op orde zijn" en een gebrek aan verdovingsgeweren en schutters. "Gezien de problemen die zijn ontstaan ten aanzien van wasberen, vragen wij ons af of AquaZoo voldoende voorbereid is op ontsnappingen van andere - ook voor de mens gevaarlijker - exotische diersoorten."



Broedseizoen

Verder benadrukt de provincie dat wasberen roofdieren zijn en dat de ontsnapping - pal naast een Natura 2000-gebied - plaatsvond in het broedseizoen. Dat kan leiden tot ecologische schade. Men vindt eigenlijk dat wasberen "vanwege de reële ontsnappingskans" helemaal niet thuishoren in Leeuwarden.



Parkmanager Jeroen Loomeijer verbaast zich naar eigen zeggen over de felheid van de provincie. Zijn team doet er juist alles aan om te voorkomen dat dieren ontsnappen, aldus Loomeijer. Hij zegt wel de verantwoordelijkheid te willen nemen voor de constructiefout bij het wasberenverblijf, ook al was het verblijf vooraf goedgekeurd door de instanties. Hij biedt ook excuses aan voor het gebrek aan communicatie en het illegaal plaatsen van vangkooien.