Wondr Experience

Instagram-museum Wondr in Amsterdam presenteert Vaiana-beleving

Disney-figuur Vaiana is dit voorjaar te bewonderen in de Wondr Experience, een Instagram-museum in Amsterdam. Bezoekers van de attractie maken een wandeling door instagrammable themakamers, bedoeld voor hippe foto's op social media.

Eén van de ruimtes staat tijdelijk in het teken van Vaiana, in het Engels ook wel bekend als Moana. Eind vorig jaar ging animatiefilm Vaiana 2 in premièrefilm. Ter promotie daarvan sloeg Disney de handen ineen met Wondr.

De zogeheten Vaiana Special, inbegrepen bij de reguliere entreeprijs, is nog te bezoeken tot het einde van de zomer. De initiatiefnemers beloven "een tropische wereld" met "iconische locaties uit de film".



SpongeBob

Voor de decors werd Props & Zo uit Uithoorn ingeschakeld. Het bedrijf regelde ook alle techniek, waaronder een watervalprojectie en interactieve drums. Eerder verzorgde Props al een SpongeBob-ervaring voor Wondr.