Walibi Holland

Dit is het idee achter het groenplan bij Walibi-achtbaan YoY: 'Verwondering en ontdekking'

Walibi Holland heeft een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld voor het aanleggen van de bomen en planten rond de nieuwe achtbaan YoY. In samenwerking met de firma Marseille Buiten werd een specifiek groenplan ontwikkeld door het parkdeel. Daarbij stond "verwondering en ontdekking" centraal, schrijft directeur Jeroen Marseille op LinkedIn.

Zijn bedrijf creëerde het beplantingsplan voor de uitbreiding in samenwerking met de groendienst van Walibi en projectmanager Wiebe Damstra. "Ongewone combinaties van opvallende plantensoorten geven de bezoekers straks een bijzondere ervaring", aldus Marseille.

Hij deelt ook verschillende plattegronden waarop niet alleen het exacte verloop van beide coastertracks werd ingetekend, maar ook de zones met beplanting. Marseille benadrukt ook dat het einddoel nog niet is bereikt. "Plantjes moeten groeien, dus komende jaren zal het hier alleen maar mooier worden. Goed excuus om geregeld te gaan kijken."



Land en zee

YoY heeft geen achtergrondverhaal. De attractie - een dubbele single-rail coaster met een groene en een blauwe baan - is minimaal aangekleed in de stijl van land en zee, met verwijzingen naar wortels, bladeren en koraal. De ingang bestaat uit een kale boom.