Legendarische kermisachtbaan Höllenblitz heeft Europa verlaten

Een iconische overdekte achtbaan is niet meer te vinden op Europese kermissen. Al in het voorjaar kwamen berichten naar buiten over een verkoop van de legendarische rollercoaster Höllenblitz aan het buitenland: exploitant Wilhelm Ottens zou de attractie gesleten hebben aan de Britse Mellors Group.

Die firma staat erom bekend Europese attracties naar landen als Saudi-Arabië, Koeweit en Qatar te halen. Hoewel de geruchten nooit officieel zijn bevestigd, is nu met zekerheid te zeggen dat Höllenblitz een nieuwe standplaats krijgt in het Midden-Oosten. Europese kermisliefhebbers moeten de spinning coaster tegenwoordig missen.

Höllenblitz was de afgelopen jaren regelmatig een trekpleister op grote Duitse kermissen, waaronder de Cranger Kirmes en het bekende Oktoberfest in München. Daar ontbrak de achtbaan het afgelopen jaar. Verder stond Höllenblitz af en toe in een pretpark: in 2017 was de attractie te vinden in het Oostenrijkse Prater, tussen 2019 en 2021 konden bezoekers van het Duitse Serengeti-Park een ritje maken.



Rotspartij

Höllenblitz werd in 1992 geïntroduceerd onder de naam Magic Mountain. Tussen 1998 en 2006 hanteerde men de titel Star World. Bij de bouw waren drie verschillende partijen betrokken: Schwarzkopf, Stein en kermisfamilie Renoldi. De introductie van het huidige thema - met een rotspartij van 300 vierkante meter - vond plaats in 2007, toen de Duitse firma Gerstlauer ingeschakeld werd voor een revisie.



Tijdens de 860 meter lange rit wordt een topsnelheid bereikt van zo'n 80 kilometer per uur. Er rijden drie treinen met elk vijftien wagons. Voor het verplaatsen van de 32 meter hoge, 49 meter lange en 29 meter brede constructie zijn maar liefst 26 vrachtwagens nodig. Het gaat om 's werelds grootste transportabele overdekte achtbaan.



Incident

In september 2023 kwam de attractie in het nieuws vanwege een ongeval op het Oktoberfest. Tien bezoekers van het drukbezochte volksfeest raakten gewond toen twee Höllenblitz-treinen op elkaar botsten. Het incident zou veroorzaakt zijn door een defecte motor. Eigenaar Ottens, die de achtbaan in 2020 in handen kreeg, relativeerde het voorval.