Disney Experiences

Disney verwacht veel Europese toeristen te lokken met Disneyland Abu Dhabi

Een nieuw Disney-attractiepark in de Verenigde Arabische Emiraten moet ook de Europese markt aanspreken. Dat zegt Disney-directeur Bob Iger. Gisteren kwamen plannen naar buiten voor de ontwikkeling van Disneyland Abu Dhabi, een samenwerking tussen Disney en recreatiegroep Miral.

Miral financiert het volledige project, benadrukte Iger bij de presentatie. Het plan zal dus geen invloed hebben op bouwprojecten in de Disney-resorts in andere landen, waaronder Disneyland Paris. Wel kunnen de bezoekersaantallen van de Franse bestemming een knauw krijgen, want Disneyland Abu Dhabi gaat zich onder meer richten op Europese toeristen.

Het is de bedoeling om "hedendaagse architectuur" te combineren met "geavanceerde technologie". Men wil niet alleen inzetten op bekende Disney-verhalen en -personages, maar ook op "de levendige cultuur, prachtige kustlijnen en adembenemende stijl van Abu Dhabi". Gezien de temperaturen - het kan 's zomers ruim 40 graden Celsius worden - zullen veel belevingen overdekt zijn.



SeaWorld

Disneyland Abu Dhabi wordt onderdeel van Yas Island, waar al verschillende attractieparken liggen die door Miral worden gerund: Ferrari World, Yas Waterworld, Warner Bros. World en SeaWorld. Het Disney-park is straks dus onderdeel van dezelfde groep als grote concurrenten.



Disneyland Abu Dhabi wordt Disney's zevende pretparkresort, na Disneyland (1955) en Walt Disney World (1971) in de Verenigde Staten, Tokyo Disney (1983) in Japan, Disneyland Paris (1992) in Frankrijk, Hong Kong Disneyland (2005) in Hongkong en Shanghai Disney (2016) in China. Looopings bericht zoals bekend louter over Europees pretparknieuws.



Dubai

Volgens Iger vormen Europeanen één van de belangrijkste doelgroepen van de toekomstige bestemming, die hij omschrijft als "authentiek Disney en onmiskenbaar Emirati". Het doel is om "reizigers uit het Midden-Oosten, Afrika, India, Azië en Europa" met elkaar te verbinden.



Vanaf Amsterdam is het ongeveer zes en een half uur vliegen naar Dubai of Abu Dhabi. Dubai ligt op ruim een uur rijden van de beoogde locatie van het Disney-resort. De Verenigde Arabische Emiraten worden gezien als de grootste luchtvaarthub ter wereld, met 120 miljoen passagiers die jaarlijks naar of via Abu Dhabi en Dubai reizen.



Thema's en attracties

De opening is nog ver weg: fans moeten nog minimaal vijf jaar geduld hebben. Over thema's en attracties is dan ook nog niets bekendgemaakt. Miral zal verantwoordelijk zijn voor de bouw, maar Disney draagt zorg voor het creatieve ontwerp. Daarmee hanteert men dezelfde constructie als in Japan, waar Tokyo Disney wordt uitgebaat door een extern bedrijf dat alle financiën op zich neemt.



Disney-parkendirecteur Josh D'Amaro verwacht veel van de "baanbrekende ontwikkeling" in het Midden-Oosten. "Ons resort in Abu Dhabi wordt de meest geavanceerde en interactieve bestemming in ons portfolio. De locatie van ons park is ongelooflijk uniek - verankerd aan een prachtige waterkant - waardoor we onze verhalen op compleet nieuwe manieren kunnen vertellen."