Gröna Lunds Tivoli

Pretpark geeft gratis toegang aan iedereen met deze tatoeage

Gratis naar een pretpark en onbeperkt in de attracties? Dat kan in Zweden: bezoekers van attractiepark Gröna Lund in Stockholm mogen komende zomer kosteloos naar binnen als ze een specifieke tatoeage kunnen laten zien. De tattoo moet de tekst "carpe diem" bevatten, oftewel: pluk de dag.

Gröna Lund hanteert verschillende soorten tickets: entreekaarten zonder en met attracties. Wie "carpe diem" liet tatoeëren en dat kan laten zien bij de ingang, mag ritjes maken in alle attracties. De actie geldt in het zomerseizoen, dat officieel van start gaat op vrijdag 23 mei.

Volgens het park verliezen tatoeages met "carpe diem" de laatste jaren aan populariteit. "Nu willen we het levensmotto opnieuw onder de aandacht brengen", zegt een woordvoerder. "In deze turbulente tijden moeten we onszelf eraan herinneren het grote geheel te zien in kleine, fijne momenten."



Popster

Men spreekt over een "belangrijke boodschap" die gevierd moet worden. Voor tien personen heeft Gröna Lund nog iets extra's in petto: een exclusieve vip-beleving op donderdag 22 mei, inclusief eten, drinken en speciale zitplaatsen bij een liveconcert met popster Natasha Bedingfield. Aanmelden kan via gronalund.com/carpe-diem.