Karls Erlebnis-Dorf Elstal

Bordje bij Duits pretpark gaat viral: 'Vreemdelingenhaters moeten buiten blijven'

Een Duits pretpark kiest voor een opvallend statement bij de ingang. Attractiepark Karls Erlebnis-Dorf in deelstaat Brandenburg heeft een bordje opgehangen tegen vreemdelingenhaat. De boodschap: wie een hekel heeft aan buitenlanders, is niet welkom.

"Ausländer-Feinde müssen leider draußen bleiben", luidt de letterlijke tekst, oftewel: vreemdelingenhaters moeten helaas buiten blijven. Het bordje ging viral naar aanleiding van een LinkedIn-bericht van Sabrina Hoffmann, de hoofdredactrice van de Duitse versie van nieuwssite BuzzFeed.

"Wow, dat is een belangrijke en moedige uitspraak in deze tijd", schrijft ze in een bijdrage met ruim 1500 likes. "Dapper, want het hangt niet in een hipsterwijk in Hamburg of Berlijn, maar voor de ingang van een pretpark in Brandenburg." Daar haalde de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland onlangs meer dan 30 procent van de stemmen bij de federale verkiezingen.



Gevaarlijk

"Een dergelijke boodschap kan het bedrijf inkomsten kosten", weet Hoffmann. "Het kan ook gevaarlijk zijn om zo strijdlustig op te treden tegen rechtse krachten in bepaalde delen van het Oosten." Dat maakt de actie "belangrijk", vindt ze.



"Ik was in ieder geval heel blij met dit bord en nu vind ik het nog leuker om met mijn kinderen naar dit park te gaan. Vooral omdat we ons als multicultureel gezin in Brandenburg steeds onzekerder en geïsoleerder voelen. Het is fijn om te zien dat er hier mensen zijn die opkomen voor wat goed is."



Honden

Het maatschappijkritische bord, ondertekend door Karls-eigenaar Robert Dahl, is een variant op de bekende term "Hunde müssen draußen bleiben" - honden moeten buiten blijven. Dahl laat in een reactie weten dat het bord tegenwoordig bij alle vestigingen van zijn pretparkgroep hangt.



Aanleiding was een gebeurtenis in 2015, toen een Karls-park vluchtelingen uit Syrië onderbracht. Daar kreeg het management aanvankelijk felle kritiek op. Volgens Dahl verliep de opvang echter heel positief. Tegenwoordig heeft de groep ongeveer zestig voormalige asielzoekers in dienst.



Komende week

Volgens de baas heeft hij veel te danken aan zijn buitenlandse werknemers. Dat deed hem besluiten om het bord op te hangen. "Ik wil dat onze buitenlandse medewerkers weten dat ik achter hen sta." Karls is ook actief in de deelstaten Mecklenburg-Voor-Pommeren, Sleeswijk-Holstein, Saksen en Sleeswijk-Holstein. Een vestiging in Nedersaksen opent komende week.