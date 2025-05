Ouwehands Dierenpark Rhenen

Toch geen hoger beroep: Ouwehands Dierenpark staat illegale neushoornvogels af

Ouwehands Dierenpark legt zich neer bij een uitspraak van de rechter. De dierentuin in Rhenen heeft twee illegale neushoornvogels afgestaan aan de overheid. Daar was eerder veel over te doen: vorig jaar verloor het park een rechtszaak over de dieren. Directeur Robin de Lange zei sowieso in hoger beroep te zullen gaan.

Het conflict stamt uit 2021. Toen kwam het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot de conclusie dat de exacte herkomst van de rosse neushoornvogels niet duidelijk is. De autoriteiten vermoeden dat de bedreigde dieren niet gefokt zijn, maar in het wild werden gevangen.

De eigenaar van Ouwehands Dierenpark, miljardair Marcel Boekhoorn, ontving de dieren in 2009 als een cadeau. Ouwehands Dierenpark wilde de vogels aanvankelijk koste wat kost houden, omdat gevreesd werd voor het dierenwelzijn bij een verplaatsing. Begin vorig jaar leidde het dispuut tot een rechtszaak. Die verloor het park.



Uitermate verontrustend

Dierentuindirecteur De Lange trok fel van leer tegen het besluit van de rechter. Hij noemde de mogelijke inbeslagname "uitermate verontrustend en niet proportioneel". "Ouwehands Dierenpark is teleurgesteld en verontwaardigd over de uitspraak", viel te lezen in een verklaring. "Dit verhuizen zal stressvol zijn en de nieuwe locatie zal niet beter zijn dan het huidige verblijf."



Daarom was een hoger beroep zo belangrijk, aldus De Lange. "We zullen er alles aan doen om het dierwelzijn van de neushoornvogels te beschermen." Later vulde hij aan: "Inbeslagname zou het welzijn van deze vogels enorm schaden." Ruim een jaar later vindt men dat bij nader inzien toch niet nodig.



Ook Sulawesi-jaarvogel

De vogels zijn onder protest meegegeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het hoger beroep gaat niet door. Eigenlijk was de inbeslagname uitgesteld tot de uitspraak van het hoger beroep. De RVO heeft de dieren nu laten onderbrengen bij een opslaghouder. Naast het koppel neushoornvogels werd ook een Sulawesi-jaarvogel meegenomen.



Maar waar komt de plotselinge ommezwaai vandaan? Volgens Ouwehands Dierenpark ligt daar vooral een financiële reden aan ten grondslag. De procedure is ingetrokken om de dierentuin en de overheid niet onnodig op kosten te jagen, zo luidt de uitleg. Wat ongetwijfeld ook meespeelt, is dat er plannen klaarliggen voor een grote verbouwing van het neushoornvogelverblijf. De werkzaamheden moeten later dit jaar starten.