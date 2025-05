Kermis

Kermiswagen botst tegen brug: weg urenlang afgesloten

Een botsing van een kermiswagen heeft woensdagmiddag veel verkeershinder veroorzaakt in de Belgische stad Brugge. Rond 12.30 uur knalde een vrachtwagen met een hydraulische kraan en onderdelen van een kermisattractie tegen de zogeheten Boeveriepoort.

Het gaat om een transport afkomstig van de Polyp, een klassieke attractie gebouwd in 1983. Op de wagen stond het kassahuisje van de attractie. Volgens Vlaamse media kon de bestuurder de kraan niet op tijd naar beneden halen, waardoor het gevaarte deels tegen de brug aan botste.

De brug liep lichte schade op, maar uit een inspectie blijkt dat er geen sprake is van structurele problemen. Wel stond het verkeer urenlang vast: pas rond 15.00 uur werd de weg weer vrijgegeven. De Polyp was op weg naar de Meifoor in Brugge, die vrijdag van start gaat.