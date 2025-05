Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Kritiek op nieuwe plek voor gorilla's uit Blijdorp: 'Mijn hart huilt als ik dit zie'

Drie gorilla's uit Diergaarde Blijdorp zijn vorig jaar verhuisd naar een dierentuin in Italië. Beelden van hun nieuwe onderkomen roepen online heftige reacties op bij dierentuinliefhebbers. Volgens critici zijn voormalig Blijdorp-bewoners Tamani, Tonka en Thabo er niet bepaald op vooruitgegaan in Zuid-Italië.

De apen wonen tegenwoordig in ZooSafari Fasano. Daar hebben ze de beschikking over een vrij primitief, rechthoekig hok met groene wanden en een stalen constructie met gaas en camouflagedoeken. Er staan wat bomen en klimtoestellen. Ook werd een klein vijvertje aangelegd.

Een wereld van verschil met de Afrikaanse regenwouden waar de dieren in het wild leven. Blijdorp-fans hebben er geen goed woord voor over, blijkt uit de commentaren onder een Facebook-bericht en een YouTube-video van de podcast Zoo Inside. "Heel bizar verblijf dit", schrijft Gilles Delhaye bijvoorbeeld. "Triest, zo'n gesloten hok", reageert een ander.



Lelijke hut

Mark spreekt over "een opmerkelijke keuze". Hij begrijpt niet waarom de gorilla's zijn overgeplaatst naar een park dat "duidelijk niet dezelfde visie en standaarden hanteert als Blijdorp". Stephan van Oosterbosch gaat nog een stap verder. "Wat een lelijke hut, is dit gemaakt door de lokale scouting?"



Vaste bezoekers snappen niet waarom Blijdorp eerder beweerde dat het verblijf in Rotterdam niet meer voldoet aan de eisen vanwege "beperkte oppervlakte", terwijl het kennelijk geen probleem is om de gorilla's hier te huisvesten. Johnny Norda vindt dat de kwestie "rammelt aan alle kanten".



Grote achteruitgang

Podcastpresentator Paul van Rijswijk is ook niet overtuigd. "Zeker als je vindt dat het verblijf in Blijdorp niet voldoet, is dit een grote achteruitgang!" Veel klagers geven vertrekkend Blijdorp-directeur Erik Zevenbergen de schuld. "Bedankt hè, Zevenbergen", sneert Richard Hendriks. Pietje Schneiders noemt het "wederom een bevestiging van het wanbeleid van Zevenbergen en z'n vriendjes".



Albert de Mos vindt het verblijf in Italië niet iets om trots op te zijn. "Het enige voordeel voor de gorilla's is het milde klimaat, wat ervoor zorgt dat ze meer buiten kunnen zijn." Barbera Nouwen: "Mijn hart huilt als ik dit zie. Blijdorp zou niet meer voldoen qua ruimte en veroudering. Nou, dit is echt geen verbetering en zeer triest."



Hoge standaard

Een woordvoerder van Blijdorp laat aan Looopings weten dat medewerkers van de Rotterdamse Diergaarde meermaals in Italië zijn geweest, vóór, tijdens en na het vertrek van de dieren. "Mede op ons verzoek zijn er tal van aanpassingen gedaan, alles met het oog op een zo goed mogelijk verblijf voor onze gorilla's." Het verblijf zou daardoor nu voldoen aan de "hoge standaard" van branchevereniging EAZA.