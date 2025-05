Efteling

Efteling-bezoeker springt op Gondoletta-bootje: 'Echt heel onverantwoord'

De Efteling baalt stevig van een filmpje op videosite Dumpert. Daarop is te zien hoe een knul halsbrekende toeren uithaalt bij de Gondoletta. Hij sprong vanaf een houten brug op het dak van één van de bootjes van de vaartocht. Een woordvoerder spreekt over een "gevaarlijke actie".

Het jochie liet zich opjutten door leeftijdsgenootjes. "Spring dan!", is te horen in het filmpje, dat online verscheen onder de titel 'Dagje Efteling met school'. "Hij doet het echt", klinkt het vervolgens. Daarna is hard gelach te horen.

De jongen bleef enkele seconden op de lege boot zitten. Aan de andere kant van de brug klom hij weer naar boven. "Dit soort gedrag hoort niet thuis in de Efteling", reageert de voorlichter. "Het is echt heel onverantwoord en het kan vervelende gevolgen hebben."



Schade

De woordvoerder benadrukt dat de sprong ook schade zou kunnen veroorzaken aan de boten. "Wanneer we dit zien gebeuren kan dit leiden tot een parkuitzetting en misschien wel meer." Voor zover bekend is de persoon op de beelden niet betrapt door medewerkers.