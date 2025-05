Wunderland Kalkar

Nederlandse minigolfbaan promoot Duits pretpark met speciale hindernis

Een Nederlandse minigolfbaan zet een Duits pretpark in de schijnwerpers. Op recreatieterrein Parque West in Utrecht is onlangs een minigolfparcours geopend. Eén van de holes staat in het teken van attractiepark Wunderland Kalkar, gelegen net over de Duitse grens.

Die bestemming is bekend vanwege een grote koeltoren, waarin een zweefmolen is gebouwd. In Utrecht moeten golfers proberen om hun balletje in een miniatuurreplica van de toren te laten landen. "Ons park heeft de grens overgestoken, in het klein!", meldt Wunderland trots op social media.

"In Nederland kun je nu minigolfen op een baan in de stijl van ons attractiepark, inclusief een mini-koeltoren met geluidseffecten." De link tussen Parque West en Wunderland Kalkar is niet toevallig: beide trekpleisters zijn eigendom van de Nederlandse firma DeFabrique Holding.