Kermis in Hilversum is voorbij, maar één attractie mag niet afgebroken worden

Een pijnlijk ongeluk zet voorlopig een streep door de kermistournee van de attractie Energizer. Vorige week vond op de kermis in Hilversum een ongeval plaats bij de thrillride, toen een 14-jarig meisje uit een gondel viel. Inmiddels is de kermis voorbij, maar de Energizer staat nog steeds op het verder lege terrein.

De attractie werd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verzegeld voor onderzoek. Om die reden mag de constructie niet afgebroken worden. Eigenlijk zou de Energizer van vrijdag 9 tot en met zondag 18 mei naar Purmerend komen. Dat gaat niet door.

Later staan onder meer Doetinchem, Dordrecht, Best, Panningen en Tilburg op de planning. Ook in Hoorn, Groningen en Roosendaal moet de attractie dit jaar verschijnen. Op dit moment is echter onduidelijk hoelang het onderzoek in Hilversum nog in beslag zal nemen.



Motor

Het incident vond plaats op maandag 28 april. In de week ervoor, op woensdag 23 april, is een motor van de attractie vervangen naar aanleiding van een technische storing. Dat stond volgens de exploitant echter volledig los van het tragische voorval met de tiener. Hij zegt nog altijd niet te weten hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.