Pairi Daiza

Pairi Daiza apetrots op primeur: diersoort voor het eerst buiten China te zien

De Belgische dierentuin Pairi Daiza verwelkomt vandaag een diersoort die nog nooit buiten China te bewonderen was. Men ontvangt drie gouden Qinling-stompneusapen. Het Waalse dierenpark spreekt zelf over "één van de meest uitzonderlijke schatten van de wereldfauna" en "een mythische en zeldzame soort".

De naam is een verwijzing naar de herkomst van de dieren: het Chinese Qinling-gebergte. "Na de ondersoort uit Hubei, is dit de zeldzaamste en meest bedreigde ondersoort van de stompneusapen", weet Pairi Daiza. "Hun komst naar België betekent een ware revolutie op het gebied van natuurbehoud."

De dierentuin benadrukt hoe bijzonder het is dat de primaten in België te bewonderen zijn. "Nog nooit in de geschiedenis hebben deze dieren hun oorspronkelijke leefgebied en bijhorend natuurbehoudscentrum verlaten." Pairi Daiza werkt samen met de China Wildlife Conservation Association (CWCA) om het project mogelijk te maken.



Quarantaine

Het park had al goede banden met China na de introductie van reuzenpanda's, die inmiddels verschillende jongen hebben opgeleverd. Voor de gouden Qinling-stompneusapen is een speciaal onderkomen ontwikkeld in parkdeel The Middle Kingdom. De dieren bevinden zich voorlopig in quarantaine, maar ze zijn zichtbaar in hun binnenverblijf.