Eindhoven Zoo

Gat in het hek: lynx ontsnapt uit Eindhoven Zoo

Eindhoven Zoo mist een jonge lynx. Het dier kon vanmiddag ontsnappen door een gat in het hek, bevestigt een woordvoerster van moederbedrijf Libéma aan Looopings. Het gaat om een lynx van nog geen jaar oud, die volgens de voorlichtster niet gevaarlijk is voor mensen.

"De lynx heeft het hek op één of andere manier kapot gekregen", luidt de uitleg. Het gat is inmiddels gedicht en de ouders zitten nog gewoon in het verblijf, maar de ontsnapte lynx is nog niet terecht. Het roofdier is inmiddels gespot buiten de parkgrenzen.

"Het is een hartstikke schuw, klein diertje. We verwachten dat de lynx in de buurt blijft en snel terug wil naar de moeder." Er zijn vangkooien neergezet. Wie de lynx ziet, kan contact opnemen met de politie of de dierentuin. Eindhoven Zoo blijft in de tussentijd gewoon open voor publiek.