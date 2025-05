Efteling

Hoogwerkers en steigers: Efteling geeft Python een onderhoudsbeurt

Efteling-bezoekers moeten de Python een weekje missen: bij de iconische achtbaan vinden op dit moment in het oog springende onderhoudswerkzaamheden plaats. Een deel van de lift is in de steigers gezet. Daarnaast zijn er hoogwerkers zichtbaar rond de baan, vermoedelijk voor inspecties. Bovendien wordt er gegraven bij de ingang.

De sluiting van de Python duurt vijf dagen: van maandag 5 tot en met vrijdag 9 mei. Vorige week, toen de rollercoaster nog operationeel was, begon men al met het opbouwen van de steigerconstructie. Het is de bedoeling dat bezoekers op zaterdag 10 mei weer een ritje kunnen maken.

Foto's laten zien dat het gebied rond de attractie is afgesloten met dranghekken. Houten achtbaan Joris en de Draak kan bereikt worden via het terras van horecapunt De Kombuys. De Python was in november ook al vijf dagen dicht voor onderhoud, gevolgd door een sluiting van één dag in februari.