Kermis

Gloednieuw funhouse op de Nederlandse kermis: Fire Fighters

Fire Fighters is de naam van een gloednieuwe Nederlandse kermisattractie. Exploitant Daniel de Voer bestelde bij de Italiaanse leverancier Gosetto een funhouse van meerdere verdiepingen, in de stijl van een brandweerkazerne. De première vond afgelopen maand plaats in Den Haag.

Op dit moment is Fire Fighters voor de tweede keer opgebouwd op een kermisterrein, namelijk in Veenendaal. Later dit jaar zal de attractie nog onder meer verschijnen in Geleen, Tilburg, Den Bosch, Roosendaal en Hengelo.

De eigenaar spreekt over "een unieke mix van avontuur, plezier en uitdagingen". "Bezoekers duiken in de wereld van brandweerhelden en overwinnen obstakels, uiteraard in een veilige en leuke omgeving." Eén van de blikvangers is een lange spiraalglijbaan.



Uitbreidingen

Als ander hoogtepunt noemt men de verlichting, afkomstig van het Italiaanse bedrijf FunLed. De led-lampjes moeten zorgen voor "een adembenemend showeffect". Er wordt al gedacht aan uitbreidingen, aldus De Voer.



Het is niet voor het eerst dat een funhouse op de Nederlandse kermis in het teken staat van brandweerlieden. Tussen 2009 en 2023 was er de attractie Fire Department, waar Gosetto ook aan meewerkte. Fire Department is inmiddels verhuisd naar het Midden-Oosten.