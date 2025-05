Efteling

Video: de Stoomtrein van de Efteling rijdt vanaf vandaag op stroom

De nostalgische Stoomtrein in de Efteling is getransformeerd tot een stroomtrein. Voortaan rijdt één van de locomotieven van de Efteling Stoomtrein Maatschappij op elektriciteit, met behulp van een accu. Vanochtend vond in het bijzijn van de pers de eerste officiële rit plaats. De beleving is nauwelijks veranderd.

De Efteling beschikt over drie operationele locomotieven: Aagje, Trijntje en Moortje. Vorig jaar werd Aagje naar Engeland gestuurd voor een ombouw. Na een lange testperiode is die klus nu voltooid, enkele maanden later dan gepland. Dankzij speciale effecten zullen reguliere bezoekers niet doorhebben dat er iets is gewijzigd.

De wagons rammelen en bonken bijvoorbeeld nog steeds. Ook wordt nog altijd gebruikgemaakt van een luide fluit en stoom, dankzij perslucht. Binnenkort volgt nog een geureffect. De techniek is verstopt in een nieuwe kolentender achter de locomotief. Daar bevindt zich ook een speaker, maar men vindt het nog niet nodig om die te gebruiken: het stoomeffect zorgt al voor sisgeluiden.



Accupakket

De tender huisvest ook het accupakket, de besturingselektronica, de motoren en de versnellingsbak. In de loc zelf werd een hendel met een sensor geïnstalleerd, zodat machinisten de trein kunnen bedienen als vanouds. Het opladen gebeurt 's nachts in de werkplaats.



Eén opgeladen locomotief kan - afhankelijk van de belasting - ongeveer tien uur rijden. Omdat de Stoomtrein doorgaans operationeel is vanaf één uur na openingstijd tot de eerste vertoning van watershow Aquanura, is dat voldoende.



Mijnindustrie

Voor de omvorming werkte de Efteling samen met twee gespecialiseerde Engelse bedrijven: smalspoorfirma Alan Keef en Clayton Equipment, een leverancier voor de mijnindustrie. Waarschijnlijk worden de twee resterende locs ook omgebouwd, maar daarover is officieel nog geen beslissing genomen. De Efteling wil eerst kilometers maken met Aagje.



De Stoomtrein opende in 1969, maar Aagje stamt al uit 1911. Gezien de klimaatdoelstellingen van het attractiepark vond men het niet meer verantwoord om steenkool te verbranden voor commerciële doeleinden. Gezien de historische waarde van de antieke locomotief is de aanpassing in theorie wel omkeerbaar: als het nodig zou zijn, kan de Efteling van Aagje weer een echte stoomlocomotief maken.