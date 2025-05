Dolfinarium

Columniste noemt Dolfinarium in Harderwijk 'schandvlek voor de stad'

Een schandvlek voor de stad. Zo omschrijft een columniste het bekende Dolfinarium in Harderwijk. Anne Crutzen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, laat in een column geen spaan heel van de bekende Gelderse trekpleister. Wat haar betreft gaat het omstreden dierenpark zo snel mogelijk dicht.

In haar betoog op BNNVARA-opiniesite Joop vat Crutzen samen wat de huidige status van het Dolfinarium is. "Het was de toeristische trekpleister van de stad. Maar de laatste jaren komt er steeds meer kritiek, en terecht; dolfinaria zijn niet meer van deze tijd, de dieren leven onder erbarmelijke omstandigheden, en de trucs die ze moesten doen zijn tegen de afspraken met de overheid in."

De columniste haalt ook de dwangsom aan waarmee de overheid recentelijk dreigde naar aanleiding van zeker twintig geconstateerde overtredingen. Verder schrijft ze over een rapport van experts die tot de conclusie kwamen dat het voor sommige diersoorten, waaronder dolfijnen, "bijna niet mogelijk is" om natuurlijke gedragingen te faciliteren.



Valse informatie

"Dit zijn slechts twee recente ontwikkelingen. Het Dolfinarium komt keer op keer in opspraak door het schenden van regelgeving en de verspreiding van valse informatie, en dit alles ten koste van het welzijn van de dieren in het park." Crutzen begint ook over eerdere kritiek van de Reclame Code Commissie en een gedwongen vertrek uit de Europese branchevereniging.



"Als gevolg hiervan blijven de mensen massaal weg", weet de schrijfster. "De bezoekersaantallen liepen al jaren terug en het Dolfinarium is niet langer een florerend bedrijf, maar is als een zichzelf voortslepende gewonde walrus op leven na dood. Het is de vraag of zonder investeringen van het Spaanse moederbedrijf Aspro Parks het Dolfinarium in Harderwijk er vandaag überhaupt nog zou zijn geweest."



Niet geïnteresseerd

Het park maakt zelf geen bezoekersaantallen meer bekend. "Wat alleen maar een verdere aanwijzing is dat het niet bepaald denderend gaat", aldus Crutzen, die denkt dat het management bewust keer op keer de regels overtreedt. "Ze weten immers dondersgoed dat de paar mensen die nog wel komen zich niet zoveel zorgen maken over het welzijn van de dieren en niet per se geïnteresseerd zijn in een educatief verhaal."



Zulke bezoekers "willen gewoon graag mooie sprongen zien, en lachen om een walrus die zijn vet laat blubberen". "En dus levert het Dolfinarium." Door de aanhoudende ophef is het dierenpark vandaag de dag niet meer iets waar de Harderwijker trots op kan zijn, vindt de columniste. "Maar juist een schandvlek voor de stad."



Waarheid

Niet voor niets besloot de gemeente onlangs om geen afbeeldingen van dolfijnen meer toe te voegen aan het ontwerp van een nieuwe parkeergarage. Crutzen hoopt dat het Dolfinarium snel "de waarheid onder ogen" zal zien. "Het is tijd om de schandvlek op Harderwijk uit te wissen", luidt de conclusie. "Is het niet de politiek die een einde maakt aan het Dolfinarium, dan zullen het wellicht de teruglopende bezoekersaantallen zijn."