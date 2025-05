Efteling

Video: wetenschappers onderzoeken emotionele reacties in Efteling-attractie Droomvlucht

Wat gebeurt er met de emoties van mensen die voor het eerst in de Efteling-darkride Droomvlucht stappen? Dat onderwerp staat centraal in een video van YouTube-kanaal Theme Park Science. Normaal gesproken duiken de videomakers achter de schermen van een attractie, maar dit keer ligt de focus op de psychofysiologie.

Droomvlucht, ontworpen door Ton van de Ven, opende in 1993. Meer dan dertig jaar later is de vlucht met trollen, elfen en kastelen nog steeds één van de populairste attracties in de Efteling. Theme Park Science probeert die populariteit te verklaren aan de hand van een onderzoekje.

In samenwerking met de Breda University of Applied Sciences zijn twee testgroepen met elkaar vergeleken: mensen die regelmatig in de Efteling komen en mensen die nog nooit in het sprookjespark zijn geweest, laat staan een ritje in Droomvlucht hebben gemaakt.



Zweetklieren

De proefpersonen kregen voor de gelegenheid armbandjes om die de zweetklieren in de pols meten. Het resultaat laat zich raden: de vaste gasten ervoeren veel minder emotionele opwinding dan de personen die Droomvlucht voor het eerst zagen. In de resultaten zijn drie grote pieken zichtbaar: de scènes Kastelenrijk, Hemelburchten en Zompenwoud.



Ondertussen komen bijzondere beelden voorbij: de makers kregen de kans om met een drone door de scènes te vliegen. Daarnaast vertelt Efteling-showengineer Stan Dingemans hoe de Droomvlucht-beleving de afgelopen jaren is vernieuwd, onder meer door gebruik te maken van dynamische led-verlichting.