Heide Park Resort

Duits pretpark waarschuwt bezoekers: attracties gaan dicht vanwege fotoshoot

Bezoekers van het Duitse pretpark Heide Park moeten deze week rekening houden met sluitingen. Vanwege fotoshoots gaan verschillende attracties dicht. Daarvoor waarschuwt het park online. Het gaat om woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 mei.

Houten achtbaan Colossos, dive coaster Krake, loopingachtbaan Big Loop, monorail Panoramabahn, rondrit Schorsch's Dino-Abenteuer en ballonnenmolen Peppas Ballonfahrt worden op die dagen tijdelijk afgesloten in verband met opnames.

Zo is het vandaag vanaf 15.30 uur niet meer toegankelijk om een ritje te maken in Big Loop. Donderdag gaat Big Loop pas om 12.00 uur open, terwijl Krake dan al om 16.30 uur sluit. Vrijdag wordt Krake om 12.30 uur opengesteld. Anderhalf uur later sluit Colossos.



Begrip

De exacte openingsuren van de attracties staan op heidepark.de. "Wij vragen hiervoor uw begrip", valt te lezen in een verklaring. Heide Park, onderdeel van parkengroep Merlin Entertainments, is doordeweeks toegankelijk van 10.00 tot 17.00 uur.