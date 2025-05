Disneyland Paris

Star Wars-personage Ahsoka Tano nog de hele week in Disneyland Paris

Een bijzonder personage uit het Star Wars-universum is nog de rest van de week aanwezig in Disneyland Paris. Ter gelegenheid van de jaarlijkse Star Wars-feestdag May the 4th konden bezoekers van het Disneyland Park gisteren voor het eerst Ahsoka Tano ontmoeten. Het blijft niet bij één dag.

Tot en met zondag 11 mei staan er meet-and-greets met Ahsoka op het programma. Ze verschijnt onder een overkapping in themadeel Discoveryland, tussen vliegsimulator Star Tours: The Adventures Continue en het Discoveryland Theatre. In het theater wordt 4D-show Mickey's PhilharMagic vertoond.

Ahsoka Tano is een buitenaards personage met oranje huid, witte gezichtstekens en opvallende hoofdstaarten. Ze werd als kind opgeleid tot Jedi en was de leerling van Anakin Skywalker, de latere Darth Vader. Ahsoka kwam onder meer voor in de tv-serie The Mandalorian. Tegenwoordig heeft ze ook haar eigen serie op Disney+.