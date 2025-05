Efteling

Nieuw lichteffect in Efteling-achtbaan Vogel Rok, voor bezoekers met een scherp oog

De Efteling heeft gezorgd voor een nieuw lichteffect in Vogel Rok, maar de meeste bezoekers zullen dat niet opmerken. Tijdens de rit in de donkere achtbaan worden al jaren sterren geprojecteerd op het plafond. Nu laten de laserprojectoren ook een andere vorm zien.

Als de trein de top van de lift bereikt, zijn heel even lange strepen licht zichtbaar. Op die manier wordt snelheid gesimuleerd. De recente aanpassing is vooral te zien vanuit de laatste karretjes van de trein, al is het effect zo subtiel dat passagiers wel goed moeten opletten.

Vogel Rok opende in 1998. Sindsdien zijn er regelmatig grote wijzigingen doorgevoerd, voor het laatst in 2018. Toen installeerde de Efteling de sterrenhemel van lasers. Ook werden extra licht-, rook- en geluidseffecten toegevoegd aan de attractie.