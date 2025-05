Familiepark Drievliet

Nationale Dodenherdenking in Den Haag: Drievliet past programma aan

Drievliet houdt rekening met de Nationale Dodenherdenking in een aangrenzend park. In de buurt van het attractiepark vindt vanmiddag een herdenking en kranslegging plaats. Dat gebeurt bij een momument in Park Leeuwenbergh, op een steenworp afstand van het piratengebied van Drievliet.

Om te voorkomen dat er overlast ontstaat, voert het pretpark enkele aanpassingen door. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looooings. De herdenking duurt van 13.30 tot 14.30 uur. Op dat moment gaat het schommelschip De Piraat dicht.

Om 13.00 uur zou eigenlijk De Grote Drievlietshow: De Pleziermachine starten. In plaats van een luide voorstelling wordt gekozen voor een meet-and-greet met de personages Chip en Charlie.



Parkmuziek

Daarnaast blijft de parkmuziek in het piratengedeelte de hele dag uit. "Dit doen wij zodat de buurt in alle rust kan herdenken", legt de voorlichter uit. Bij achtbaan Kopermijn fungeren omliggende containers als een geluidsscherm. Drievliet blijft vandaag open tot 17.00 uur.



In Park Leeuwenbergh herdenken het ministerie van Defensie en de gemeente de militairen die hier tijdens de strijd in de meidagen van 1940 het leven lieten. Verder geeft The Military Orchestra of the Ukrainian Ground Forces een optreden.