Alton Towers Resort

Volop vandalisme bij nieuwe attractie, nog geen twee maanden na de opening

Bezoekers van het grootste pretpark van Engeland blijken zich niet te kunnen gedragen bij een nieuwe attractie. Nog geen twee maanden geleden opende attractiepark Alton Towers de thrillride Toxicator, een suspended top spin. De wachtrij is inmiddels het toneel geworden van wangedrag.

Wie staat te wachten bij de attractie wordt geconfronteerd met vandalisme: in de muren zijn de afgelopen weken talloze namen en symbolen gekerfd. Dat is te zien op een foto van fansite TowersStreet. Alton Towers doet wel een poging om de beschadigingen te camoufleren: op andere plekken in de rij werden de muren al opnieuw geschilderd.

Toxicator, gebouwd door de Duitse fabrikant Huss Park Attractions, opende op zaterdag 15 maart. Op de openingsdag ontstonden problemen met het riool, waardoor de tunnel onder de attractie vol met smerige drab kwam te staan. De kwestie kon dezelfde dag nog verholpen worden.