Walibi Holland

Gevaarlijk: meisje gebruikt metershoog Walibi-decor als speelobject

Een meisje heeft voor een gevaarlijke situatie gezorgd in Walibi Holland door een metershoog decorstuk te beklimmen. De ingang van de nieuwe achtbaan YoY wordt gevormd door een enorme betonnen boom. De blikvanger is absoluut niet bedoeld om op te klimmen, maar daar trok een jonge bezoeker zich afgelopen weekend niets van aan.

Een X-gebruiker plaatste een foto waarop te zien is dat het meisje bovenop de boom geklommen is, ogenschijnlijk zonder toezicht. Als ze ten val zou komen, zou ze zwaargewond kunnen raken. "Binnenkort maar een bordje met 'niet klimmen'", schrijft de ooggetuige.

YoY opende een maand geleden voor publiek. Voor kinderen die niet in de dubbele rollercoaster mogen of durven, is vlak naast de entree van de attractie een speelplek gerealiseerd. De speelplaats, gelegen bij een terras aan het water, bestaat uit houten palen en een veilige ondergrond.