Panorama Park Sauerland

Nederlander ontwerpt plattegrond voor Duits attractiepark

Een Duits attractiepark heeft een Nederlandse illustrator gestrikt voor het ontwikkelen van een nieuwe plattegrond. Panorama Park schakelde Vincent Keuchen in voor het ontwerpen van een volledig nieuwe kaart. De maker koos voor een "unieke illustratiestijl", schrijft hij op LinkedIn.

Panorama Park ligt in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, op zo'n anderhalf uur rijden van Keulen. Men combineert familieattracties met dierenverblijven. "Ik was onder de indruk van de prachtige omgeving, vol hoogteverschillen en sfeervol perspectief", aldus Keuchen.

Die gedachte heeft hij proberen te vangen in de nieuwe kaart. "De uitgesneden look en feel van de dieren, attracties en gebouwen weerspiegelen de speelsheid die het hele gezin te wachten staat." Het hele project nam ongeveer een half jaar in beslag.



Positieve impact

Parkdirecteur Eric Christopher Straube spreekt over een "fantastische samenwerking die hopelijk de komende jaren een positieve impact op het park zal hebben". Hij roemt "de tijd, de vele correctiefases en de bereidheid om steeds dieper op de materie in te gaan". "Laten we eens kijken wat we de komende jaren nog kunnen toevoegen."



Keuchen boog zich eerder al over de plattegronden van Drouwenerzand, de Waarbeek en de Floriade 2022 in Nederland, Kongeparken in Noorwegen en Amerikaanse parken als Carowinds, Cedar Point, Knott's Berry Farm, California's Great America en Kings Dominion. Ook ontwierp hij meermaals merchandise voor Looopings.