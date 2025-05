Efteling

Efteling-show Raveleijn gestopt vanwege brandje in het decor

De Efteling heeft paardenshow Raveleijn vanochtend moeten stopzetten vanwege een brandje in het decor. Dat bevestigt een woordvoerster van het attractiepark aan Looopings. Het voorval vond plaats tijdens de voorstelling van 11.30 uur.

Tijdens de stuntshow worden verschillende vlammenwerpers gebruikt. Door een ongelukje ontstond er vuur op de verhoging in het midden van de showarena, waar normaal gesproken gravin Halina staat. Er waren kleine vlammen zichtbaar.

Uit voorzorg kregen alle bezoekers de opdracht om de tribunes te verlaten. De evacuatie verliep rustig, aldus de voorlichtster. Uiteindelijk kon het brandje geblust worden. Raveleijn staat vandaag nog drie keer op het programma: om 13.30, 15.30 en 17.00 uur.



Aangepaste vorm

In 2023 brak er twee keer brand uit in het Raveleijn-decor, namelijk op 30 mei en op 11 juni. Na de tweede brand werd de productie enkele dagen niet opgevoerd. Daarna keerde de voorstelling in aangepaste vorm terug. Tot november 2023 ontbraken de vlammenwerpers op de stadspoort en de gevels.



De huidige versie van Raveleijn is dit seizoen voor het laatst te zien. Achter de schermen worden voorbereidingen getroffen voor een andere invulling, in de vorm van een nieuwe show of een andere beleving. Men houdt in ieder geval wel vast aan het verhaal van Paul van Loon, vertelde directeur Fons Jurgens vorig jaar.