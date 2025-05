Efteling

Achter de schermen: zo werkt het Efteling-sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer

Wat gebeurt er achter de schermen van het sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer in de Efteling? Het tafereel in het Sprookjesbos maakt gebruik van een bijzondere techniek: de poppen komen voorbij als voertuigen die een onzichtbare rail volgen. Dankzij unieke beelden kunnen we nu zien hoe dat precies werkt.

Dronevlieger Nick Ringelberg filmde het sprookje vanuit de lucht. Het eindresultaat verscheen onder meer op zijn Instagram-pagina. De video toont het geavanceerde trackless systeem: de verschillende karren staan onder een overkapping klaar om vervolgens één voor één ten tonele te verschijnen.

De technologie werd geleverd door de Limburgse firma ETF Ride Systems. Dat bedrijf was ook verantwoordelijk voor het ritsysteem van Symbolica, dat eveneens functioneert zonder zichtbare rail. De Nieuwe Kleren van de Keizer, ontworpen door Pim-Martijn Sanders, staat sinds eind 2012 in de Efteling.



Paleismuur

De uitbeelding bestaat uit een grote paleismuur waar kleermakers, hofdames en de keizer voorbij hupsen, terwijl Paul van Vliet het bijbehorende verhaal vertelt. Verder zien we een schimmenspel, een minister en twee lakeien met een trompet. Als de keizer uiteindelijk naakt passeert, blokkeert een fontein het zicht op zijn zaakje.