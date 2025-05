Bobbejaanland

Muziek van Bobbejaanland-klassieker El Paso Special na 37 jaar uitgebracht

Bobbejaanland heeft een bijzondere soundtrack gepubliceerd. Via streamingdiensten als Spotify en Apple Music is sinds deze week de muziek van de klassieke attractie El Paso Special te beluisteren. Het gaat om één nummer van bijna drie minuten, in Mexicaanse sferen.

El Paso Special was in 1988 - 37 jaar geleden - de eerste interactieve darkride ter wereld. Ontwikkelaar Golding Leisure leverde destijds zeven muziekstukken af. De uitvoering op de streamingplatforms bevat het hoofdthema van de attractie.

Bobbejaanland kondigde jaren geleden aan dat El Paso Special op de nominatielijst staat om grondig vernieuwd te worden. Eerder onderging de naastgelegen overdekte waterbaan Terra Magma dezelfde behandeling.



Animatie

Tot nu toe vonden echter geen grote aanpassingen plaats. Wel werd vorig jaar een gewelddadige scène met indianen vervangen. Op die plek zien bezoekers nu een scherm met een animatie van cowboyskeletten.