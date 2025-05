Efteling

Dit is de nieuwe actievideo bij De Vliegende Hollander in de Efteling

De Vliegende Hollander in de Efteling beschikt sinds kort niet alleen over een actiefoto, maar ook over een actievideo. Na het aanschaffen van een Digi-Fotopas kunnen bezoekers via de Efteling-app een video van hun ritje in de waterachtbaan downloaden.

Het vijftien seconden durende filmpje combineert animaties van elementen uit de attractie met een korte onride-video. Ook wordt ingezoomd op de gemaakte actiefoto. Op de achtergrond klinkt een stukje van de soundtrack en de bulderlach van kapitein Willem van der Decken.

Zijn gevleugelde uitspraak ontbreekt niet: "Ook gij zult varen tot het einde der tijden." Verder zien we het spookschip waar de attractie naar vernoemd is, zoals dat tot enkele jaren geleden geprojecteerd werd op een watergordijn.



Danse Macabre

Een Digi-Fotopas kost 25 euro per dag of 35 euro per week. Het concept van een actievideo werd in 2023 geïntroduceerd bij dive coaster Baron 1898. Poseren bij het fotopunt bij de uitgang van Danse Macabre levert ook een filmpje op, al bevat die variant naast animaties geen bewegende beelden.