Efteling

Gratis dagje Efteling voor asielzoekers gaat niet door na bemoeienis PVV

Asielzoekers uit het Friese dorp Sint Annaparochie gaan toch niet gratis naar de Efteling op zaterdag 17 mei. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wilde vluchtelingen naar het Kaatsheuvelse attractiepark sturen om te voorkomen dat ze overlast zouden veroorzaken op de plaatselijke kermis. Na woede van de PVV is het plan geschrapt.

Marjolein Faber, PVV-minister van Asiel en Migratie, schreef gisteren op X dat ze het "on-uit-leg-baar" vond om de jongeren "op kosten van de belastingbetaler op snoepreisje naar de Efteling te sturen". Ook PVV-leider Geert Wilders bemoeide zich met de kwestie. "Geen gratis uitje naar de Efteling", liet hij weten.

"Ik weet nog wel een ander uitje dat wél kan: met zijn allen in een bus het land uit", aldus Wilders. "Veel plezier." De PVV'ers hebben hun zin gekregen, want het COA heeft vanwege de politieke ophef besloten om het uitje "op een andere manier" in te vullen.



Sober

Voor asielzoekers is wettelijk gezien een recreatiebudget beschikbaar. Toch vindt de opvangorganisatie het "gezien de huidige aandacht" beter om te zoeken naar een alternatief. Faber wil dat de opvang "sober" blijft. "Opvang is een basis, geen luxe. Daarom doe ik er alles aan om te voorkomen dat er luxe uitjes worden georganiseerd."